В НАК "" не видят достаточных оснований для расторжения контрактов с российским Газпромом по транзиту газа через Украину.

"Предложения по пересмотру контракта - неприемлемы. Контракт между Нафтогазом и Газпромом предусматривает время на консультации по спорным вопросам в обращение в арбитраж. Это 30 дней консультаций по поставкам Украине газа и 45 дней консультаций по транзиту газа через территорию Украины", - сообщил главный коммерческий директор НАК "" Юрий Витренко, передает со ссылкой на .

Он добавил, что сохранение транзита газа по территории Украины является очень важным. Это гарантирует надежность поставок газа как украинцам, так и европейцам.

"Наша принципиальная позиция была и остается такой, что мы хотим привести все наши отношения с Газпромом в максимальное соответствие с правилами и нормами Европы. Мы готовы вести переговоры. Если не договоримся, обратиться в Арбитражный суд. Времена, когда Украина должна была работать на кабальных условиях, прошли, и возвращаться к ним мы не будем", - отметил Витренко.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "" доплатить НАК "" $ 4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров, должен доплатить НАК $ 2,56 млрд. Взамен вернул предоплату Нафтогаза за мартовские поставки газа и заявил, что поставки газа с 1 марта для НАК "" осуществлять не будут.

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