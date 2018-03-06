32 сумасшедших фото микро-апартаментов со только мира Население крупных городов мира находится на подъеме. Из Нью-Йорка в Шанхай больше людей переезжают в густые городские районы, чем когда-либо прежде. И всем этим людям нужно где-то жить. Поскольку стоимость ценностей в основных районах городов растет во всем мире, рост микро-апартаментов или жилых помещений под землей площадью менее 300 квадратных футов может обеспечить относительно дешевые места для жизни. В зависимости от вашей точки зрения, они либо ужасно малы, либо изобретательны, чтобы справиться с нехваткой жилья. Ознакомьтесь с фотографиями ниже некоторых хороших — и не очень приятных — микро апартаментов по всему миру. Фирмы по развитию в Китае арендуют «молодежные» квартиры студентам и работникам, начинающим карьеру в Шензене. Здесь практикант демонстрирует однокомнатную квартиру с желанным чердачным пространством. Это демонстрационный блок, построенный китайским разработчиком Mofang Apartment в Шензене, оснащен встроенной стиральной машиной / сушилкой. Студенты осматривают микро-квартиру на ярмарке недвижимости дельты реки Чжуцзян в Гуанчжоу, Китай. В то время как эта крошечная мебель имеет продуманное хранилище. Экстерьеры молодежных апартаментов оформлены таким образом, чтобы привлекать молодых клиентов, как это видно на стенах по граффити. Тем не менее, жилая зона все еще довольно плотная. В Шанхае история такая же. Людям нужно творчески подойти к способу сосуществовать в трудных местах. После ухода со своей работы в магазине канцелярских товаров, Ван Куньчунь, которому 93 года, теперь делится шанхайской квартирой площадью 100 квадратных футов с сыном. Он сказал фотографу Reuters, что он полагается на свою пенсию и небольшой доход от торговых акций как хобби. Техники часто живут в тесных жилых помещениях, например, в N-Wei Technology Company Limited в Пекине. Крупные фирмы часто арендуют квартиры как офисы двойного назначения и общежития для сотрудников. В китайском городе Хэфэй пациенты, которые не могут позволить себе кровать в местной больнице, вынуждены проходить лечение в одном из помещений площадью 8 квадратных метров в соседнем жилом доме. Мумбай, самый большой город Индии, сталкивается с теми же проблемами, что и многие китайские города. В Дхарави — одной из крупнейших трущоб в Азии — несколько семей уживаются в крошечных апартаментах. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Мумбаи составляет в среднем около 190 долларов США в месяц, что намного больше, чем многие жители могут себе позволить. Высокая стоимость жизни подтолкнула многих жителей Мумбаи уйти в трущобы, такие как Дхарави, где люди собираются в беспорядочно построенные лачуги, лишенные канализации и проточной воды. Жизнь, как всегда, находит способ. В Гонконге быстрый рост стоимости недвижимости заставляет некоторых жителей жить в дешевых квартирах. Этот человек сказал фотографу Reuters, что он тратит 230 долларов в месяц на пространство, занимающее чуть больше, чем кровать и рисоварка. Это сложный, но иногда необходимый способ позволить себе жизнь в большом городе, таком как Гонконг. Дома в клетках сложены друг на друга, что дает жителям небольшую конфиденциальность. Здесь мужчина смотрит телевизор в общей зоне перед кроватью, которую он арендует за 167 долларов в месяц в Гонконге. Обедневшие граждане Гонконга живут в параллельной вселенной рядом с сверкающими небоскребами финансового центра и ночными клубами. Ли Жун, 37-летняя женщина, всю свою жизнь живет в квартире площадью 3.25 квадратных метров. Ли Ронг и ее муж выжимают максимум из 3,5 квадратных метров, с телевизором, небольшой кухней и большим количеством вещей. 48-летний Ли Куанхин говорит, что он платит 206 долларов в месяц за аренду этой квартиры площадью 9,3 квадратных метров в Гонконге. Женщина и ее сын разделяют эту квартиру площадью 5,5 квадратных метров в центре города. По данным Reuters, они платят 487 долларов в месяц за жилье. Не совсем «квартиры» в традиционном смысле, эти капсульные кровати продаются по направлению к студентам, которым нужно где-то отдохнуть в быстро растущих городах Китая. За 30 долларов за ночь или 450 долларов в месяц вы можете снимать эти помещения, в которые входят телевизоры, кондиционеры и регулируемые потолки. Старые здания конкурируют за пространство с более новым строительством в Гонконге. В Сиэтле студенты и молодые технические работники, которые хотят жить в центре города, вынуждены жить в крошечных помещениях, таких как эта квартира площадью 18,5 квадратных метров. «Мне не нужна большая квартира», — сказал Сенгчул Ю, изображенный ниже. Это, конечно, не дворец, но пространство площадью 18,5 квадратных метров подходит для всего, что вам нужно. Эти квартиры площадью вмещают все, что может понадобиться одному жителю — за исключением шкафа. Такие здания, как это, которое вмещает 55 микро-квартир, стоят во всех районах Сиэтла. Нью-Йорк тоже не чужд тенденции микро-квартир. Это помещение в центре Манхэттена площадью 28 квадратных метров вмещает стол и кровать, которые опускаются со стен, чтобы максимально увеличить пространство и гибкость. Тем не менее, эти однушки являются немного более приятными, чем их «коллеги» в Мумбаи и Шанхае. Некоторые крошечные апартаменты созданы больше для искусства, чем для реального жилья. Это здание в Варшаве — самое узкое в мире здание шириной всего 36 дюймов. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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