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"Перемирие" на Донбассе: боевики вели огонь из минометов, есть раненый – штаб АТО
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06.03.2018 08:35
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В течение 5 марта боевики три раза нарушили режим тишины на
Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. На Донбассе объявили
перемирие с 5 марта Фото: ЕРА "Вторая половина прошедших суток,
начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений
режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения
сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато до того
российско-оккупационные группировки три раза нарушали
перемирие", – сказано в сообщении.На луганском направлении
боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое
оружие около Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных
пулеметов соперник вел огонь близко Троицкого."На донецком
направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных
противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате
вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил
АТО", – добавили в штабе.2 марта представитель
российской стороны в трехсторонней контактной группе по
урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов сообщил,
что стороны согласовали введение режима прекращения
огня на Донбассе с 5 марта.В штабе АТО заявили, что ВCУ
готовы его соблюдать.Утром 5 марта в штабе АТО сообщили,
что боевики сорвали перемирие через час после его
начала.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько
раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его
полного соблюдения.
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