На момент взрыва в Познани в жилом доме было 40 человек, из них 21
получил ранения. Спасатели продолжают работать на месте взрыва
Фото: ЕРА По словам спасателей, на момент взрыва в доме было 40
человек, из них 21 получил ранения. Три человека находятся в
тяжелом состоянии.Поисково-спасательная группа продолжает работы на
месте взрыва, поскольку в результате него полностью разрушились три
этажа.Взрыв в многоквартирном доме в Познани произошел 4 марта.
Наиболее вероятной причиной инцидента считают взрыв газа.
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