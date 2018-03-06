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В Польше число жертв взрыва в жилом доме возросло до пяти
06.03.2018 08:43
На момент взрыва в Познани в жилом доме было 40 человек, из них 21 получил ранения. Спасатели продолжают работать на месте взрыва Фото: ЕРА По словам спасателей, на момент взрыва в доме было 40 человек, из них 21 получил ранения. Три человека находятся в тяжелом состоянии.Поисково-спасательная группа продолжает работы на месте взрыва, поскольку в результате него полностью разрушились три этажа.Взрыв в многоквартирном доме в Познани произошел 4 марта. Наиболее вероятной причиной инцидента считают взрыв газа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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