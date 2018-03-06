Возобновление работы ядерного реактора в КНДР может
свидетельствовать о производстве плутония. С 2006 года КНДР
произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет Фото: ЕРА На снимках от 25 февраля видна
активность на одном из реакторов мощностью в 5 мегаватт –
растаявший лед на реке рядом с сооружением. Это может
свидетельствовать о возобновлении производства плутония,
используемого в ядерном оружии. Спутниковые кадры также
показывают строительство нового ограждения вокруг ядерного
комплекса.С 2006 года КНДР произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических
ракет. За это время Совбез ООН принял ряд резолюций, постепенно
ужесточавших санкции против Пхеньяна.5 марта делегация Южной
Кореи прибыла в КНДР с двухдневным визитом. Стороны
обсудят проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и
возобновление диалога между США и Северной Кореей. Переговоры
стали первыми с момента прихода к власти северокорейского лидера
Ким Чен Ына в 2011 году.
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