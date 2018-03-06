Об этом сообщает пресс-служба ВР.

«По результатам рассмотрения члены комитета единогласно поддержали и рекомендовали парламенту принять законопроект за основу», — говорится в сообщении.

Указано, что в начале рассмотрения законопроекта председатель Комитета Людмила Денисова отметила, что законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» предусмотрено введение второго уровня системы пенсионного обеспечения — накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования с 1 января 2019 года.

«Единственным законопроектом, зарегистрированным в Верховной Раде, направленным на выполнение этой нормы Закона Украины №2148, является законопроект по №6677″, — отметила Денисова.

Как это будет работать

Законопроектом предлагается введение децентрализованной накопительной системы через негосударственные пенсионные фонды. Согласно предложенной в проекте системе часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые будут платить такие взносы.

Законопроект имеет целью предоставить работникам уже с 1 января 2018 года возможность формировать обязательные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительный, к их пенсиям из солидарной системы, источник пенсионных выплат, «что в определенной степени улучшит их обеспечение в старости». Для этого предлагается, в частности, установить, что застрахованные лица, которым на дату внедрения обязательной накопительной системы пенсионного страхования исполнится не более 35 лет, будут платить со своей заработной платы (дохода) в негосударственные пенсионные фонды взносы, начиная с 2 процентов с ежегодным увеличением до 7 процентов. Другим лицам (которые не достигли пенсионного возраста или те, кому исполнилось более 35 лет) предлагается предоставить право на добровольное участие в накопительной системе пенсионного страхования.

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