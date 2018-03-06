В Испании спикер парламента Каталонии Роже Торрент официально предложил в качестве кандидата на пост главы администрации региона Жорди Санчеса.

Отмечается, что Санчес уже четыре месяца находится в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме.

Власти Испании не поддерживают кандидатуру Санчеса.

Конституционный суд страны постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне.

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