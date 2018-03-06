Защитник экс-президента Виктора Януковича Александр Горошинский рассказал, что против него и его коллеги Ольги Просянюк Генпрокуратура открыла уголовные производства. Он считает это давлением и попыткой ГПУ избавиться от неудобных адвокатов. Александр Горошинский: Главной задачей наших оппонентов является вывести меня, как защитника, из процесса Фото: Ukrainian Bar Association / Facebook Он сообщил, что 8 января подписал договор с Януковичем, так как получил доказательства невиновности экс-президента по делу о расстрелах на Майдане, в частности – показания граждан Грузии, которые были очевидцами применения оружия в феврале 2014 года."7 февраля мне стало известно, что в Печерском суде слушается дело о применениии спецпроцедуры досудебного расследования в адрес Виктора Януковича, так называемое заочное осуждение. Узнав об этом, я с документами прибыл в судебное заседание. Дело рассматривала судья Светлана Шапутько. Она, после предоставленных мною соотвествующих документов, допустила меня к процессу. Но представители Генпрокуратуры начали мне препятствовать. Прокуроры потребовали от меня нотариально заверенного договора с Виктором Януковичем, что прямо запрещено законом. Достаточно договора и ордера для представления интересов", – объяснил Горошинский.Заверенное нотариусом заявление Януковича, в котором тот просит Горошинского выступить его защитником, Горошинский все же предоставил суду, но прокуроры заявили ему отвод, так как посчитали, что одновременное участие в защите экс-сотрудников "Беркута" и бывшего президента создает конфликт интересов. Горошинский аргументы ГПУ отверг, сообщив, что и Янукович, и беркутовцы дали письменное согласие на представление их интересов, но судья все равно дала адвокату отвод."Отмечу, что когда я прибыл в суд, там уже находился бесплатный адвокат, предоставленный государством Виктору Януковичу – Иван Ангелин. По закону, если в процесс заходит адвокат по договору, такой защитник должен был выйти из судебного слушания. Так прописано в законе "О бесплатной правовой помощи". Однако так называемый бесплатный адвокат отказался покинуть процес или хотя бы перенести заседание, чтобы выяснить, как быть в данной ситуации, когда есть адвокат по договору. Более того – он не ознакомился с материалами данного уголовного дела, но продолжал представлять интересы клиента", – подчеркнул защитник.Адвокат объединения AVER LEX Ольга Просянюк заявила об отводе бесплатного адвоката, но судья ей в этом требовании отказала. При этом судья сначала длопустила Просянюк к процессу, а потом это решение отменила, отметил Горошинский."Видя такую ситуацию, я вызвал наряд полиции, чтобы официально зафиксировать данный факт противоправных действий. А именно – нарушение прав на защиту и препятствование адвокатской деятельности. Когда я вызывал правоохранителей, судья дала команду охране суда вывести меня из зала заседания, что и произошло", – заявил Горошинский.Он сообщил в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов, что Ангелин нарушает правила адвокатской этики."Когда я подготовил соотвествующее обращение в адвокатскую комиссию, появился депутат Мустафа Найем, который через сеть Facebook сделал заявление, что мы с адвокатом Ольгой Просянюк пытаемся лишить Ивана Ангелина адвокатской лицензии. Но сделать это мы не можем по той причине, что у нас нет таких полномочий. И мы обратились только лишь с жалобой на действия бесплатного защитника", – отматил защитник.Найем после этого обратился в Генпрокуратуру, чтобы там открыли против Горошинского и Просянюк уголовное производство в связи с давлением на Ангелина, сказал адвокат."При этом депутат Найем не объяснил, каким же образом мы препятствовали деятельности Ангелина. Но Генпрокуратура все равно завела против нас соответствующее уголовное дело. Такие действия я рассматриваю как давление на меня. А главной задачей наших оппонентов является вывести меня, как защитника, из процесса. Причиной является то, что я обладаю определенной доказательной базой, которую я буду использовать в этом процессе, доказывая необоснованность обвинений Генпрокуратуры в адрес моего клиента. Естественно, в данной ситуации, я являюсь неудобным адвокатом для Генпрокуратуры", – резюмировал Горошинский.Он заявил, что так Генпрокуратура попытается или заставить его замолчать, или "отнять соответствующую доказательную базу", и следовательно о нарушении закона и прав адвокатской гарантии сообщил в соответствующие органы.В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).В Святошинском районном суде столицы Януковича допрашивали в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".29 декабря 2017 года Печерский районный суд принял решение обратиться к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы с просьбой привлечь к ответственности защитников Януковича за нарушение профессиональной этики и попытку сорвать судебный процесс. Апелляционный суд признал правомерным отстранение адвокатов Януковича от процесса по "делу Майдана". Однако представители AVER LEX заявили, что их незаконно "вытесняют" из процесса по делу Януковича. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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