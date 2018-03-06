Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ опубликовали ежегодный доклад.

В докладе говорится, что власти США с 1946-го по 2017 год вмешивались в дела 60 государств, включая Россию и страны СНГ, не менее 120 раз. Сенаторы назвали США «абсолютным и несомненным лидером по противоправным действиям».

«Белый дом планировал в начале XXI века изменить политический строй в полусотне стран и устами Дж. Буша – младшего провозгласил «глобальную демократическую революцию», – говорится в документе. Комиссия отмечает, что данный курс был провозглашен за пять лет до начала так называемой арабской весны и за 11 лет до киевского Майдана.

При этом в комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ обратили внимание на то, что часто «вмешательство во внутренние дела других предпринималось американскими властями для решения собственных внутриполитических задач, включая межпартийное соперничество демократов и республиканцев за президентский пост».

В верхней палате российского парламента также отметили, что с середины прошлого века американские политики публично обосновывали свое «неотъемлемое право» повсеместно вмешиваться в суверенные дела других. В подтверждение своих слов сенаторы цитировали президентов США Гарри Трумэна и Дэвида Эйзенхауэра.

В документе подчеркивается, что вмешательство США происходило с использованием как военных, так и невоенных методов. «Зачастую такого рода деятельность власти США реализовывали с помощью своих младших партнеров, а также зависимых от них международных организаций (особенно НАТО)», – пояснили парламентарии.

Более того, сенаторы не исключают, что «грубые провокации», в том числе с использованием кибератак, возможны в оставшееся перед выборами президента РФ время и в сам день голосования – 8 марта 2018 года.

В докладе также идет речь о том, что в ходе избирательной кампании увеличился ввоз в Россию наличных денег из-за границы. В документе отмечается, что сигналы об увеличении потока денег приходят практически из всех федеральных округов России – от Калининграда до Дальнего Востока.

По данным авторов доклада, Вашингтон, в частности с использованием возможностей своего дипломатического и консульского присутствия в России, за последнее время вел активную работу по сбору информации о настроениях избирателей в РФ, об их восприятии социально-экономической ситуации, об оценках последствий экономических санкций.

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