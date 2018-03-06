В iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X зафиксирован новый баг. На морозе у этих смартфонов может не работать камера.

svodka.net/

Пользователи жалуются, что в морозную погоду не срабатывает вспышка. , информирует svodka.net.

Жалобы появляются не только в соцсетях, но и на официальных форумах Apple. Владельцы iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X сообщают о неполадках в работе камер, появляющихся во время пребывания на холоде.

В компании Apple уже отреагировали на жалобы. Представители корпорации заявили, что гаджеты проходили тестирование в разных температурных режимах. По их мнению, неполадок быть не должно.

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Такой ответ сильно возмутил владельцев смартфонов. Они недовольны тем, что Apple в ответ на жалобы присылает диапазон рабочих температур и не предлагает ни одного решения по ликвидации бага.

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