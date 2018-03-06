У кого есть реальные шансы победить на президентских выборах в 2019 году, много ли гомосексуалистов в правительстве, сильно ли пьют военнослужащие в зоне АТО и как с этим бороться, для чего украинской власти был нужен Михаил Саакашвили, почему президент Петр Порошенко ни дня не продержится без министра внутренних дел Арсена Авакова и отчего украинцы до сих пор влюблены в Юлию Тимошенко. Об этом, а также о том, хорошо ли под марихуаной, в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" рассказал глава Социалистической партии Украины Илья Кива. Издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Илья Кива: У меня три высших образования, недавно третье закончил, буду писать диссертацию Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Дмитрий ГОРДОН Основатель проекта Смотрю на свои руки – и не могу представить, как я ими играл на пианино, когда мне было 14 лет – Илья, добрый вечер! Рад, что мы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Я скажу: "Не надо орден, я согласен на медаль!".– Да-да! (Смеется).– Сколько в АТО вы были?– Полтора года. Ну, и не много, и не мало. Попал туда, наверное, еще в конце марта 2014-го – когда только все начиналось. Из Днепропетровской области, где были Игорь Валерьевич Коломойский и Гена, которые сейчас у нас находятся в забвении, но их вклад и позиция тогда...– Гена – это Корбан, да?– Конечно. Я всегда называю вещи своими именами. "Аллигаторы", Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com В Херсонскую область меня отправили, наверное, чтобы немножко отошел, вы знаете, как в теплую ванну посадили, чтобы... – ...арбузов поел...– ...да. Было это в конце апреля. Но когда я туда попал, конечно же, на месте сидеть не мог, тут же начал организовывать вторую линию обороны, потому что человеку, который возвращается с войны, кажется, что на него все нападут. Приехав на позицию, я сказал: "Это не граница, это линия разграничения, и если это линия разграничения с противником, мы должны подготовить сразу же вторую линию обороны". Ну, так...– ...по правилам...– ...так гласит наука, да. И на тот момент мы действительно организовали вторую линию обороны, привлекли силы Нацгвардии, поставили ДЗОТы, выкопали дополнительные окопы...– ...контрабанда – с ней что?– И вот как раз в этот момент, конечно же, при организации второй линии обороны и получая контроль над трассой, мы тут же столкнулись с чем? С потоком автомобилей.– Мощный поток?– Мощный, и на самом деле это еще одна экономическая история, о которой никто не говорит. Если захотите, мы продолжим, и я как-то вам расскажу: в условиях войны все государство торгует с Россией, все государство торгует с Крымом, и война – это всего-навсего отвлекающий маневр для наживы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – ...но вы – лысый пес Авакова?– Я точно лысый, и точно воспитан Аваковым...– ...но не пес...– ...точно не пес. Знаете, как? Спасибо ему за то, что он также сыграл значительную роль в формировании моей личности.– Вас можно назвать соратником Арсена Авакова?– Да. Я человек, который никогда не предаст в угоду своим интересам тех людей, которые со мной искренни и которые мне доверяют.– В двух словах: что за человек Арсен Аваков?– Я знаю Арсена Борисовича с 2013–2014 годов и хочу сказать: это тот человек, который прогрессивно растет. Как политик, как мужчина он увеличивается. Я всегда так говорю: "Увеличивается масса тела у человека, и его становится больше". И это очень ощутимо: у него меняется взгляд, меняется разговор, и от него пахнет мудростью.– Хорошо сказали: "Пахнет мудростью"... В интервью интернет-изданию "ГОРДОН" вы заявили: "Многие процессы в Украине сдерживаются благодаря Авакову. Если он уйдет с поста министра, улицы зальются кровью". Это так?– Да. Я в этом до сих пор уверен – что на Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – ...расстрелял?..– В условиях войны – да. У нас же как: шаг вправо, шаг влево – расстрел, по законам военного времени. На самом деле лучшей оппозиции, чем Михаил Николозович, придумать нельзя, ему доплачивать надо! Потому что в эту оппозицию, кроме идиота и человека, крайне нуждающегося в деньгах, никто не пойдет. Ни один умный, образованный, умный человек никогда не примкнет к такой политической проститутке, как Саакашвили! Я прошу прощения, это мое субъективное мнение. Такую оппозицию надо лелеять, ей нужно снимать пентхаусы... Вы ж поймите: стоило нам отправить Саакашвили, как это знамя буквально на второй день подхватила неумирающая, несгибаемая, вечная Юлия Владимировна, все! А вот с Юлией Владимировной очень сложно...– ...конечно...– ...это довольно технологичный, умный, вежливый и бесстрастный политик, который подпитывается огромным ресурсом, причем российским – я высказываю свое личное мнение, имею право...– ...российским?– Я более чем уверен, что ее история – это история входа в наш политикум Российской Федерации. Почему? Потому что яйца раскладывают всегда в разные кошелки. Оппозиционный блок на Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – В свое время в Facebook вы обратились к "легендарному" Гиви: "Мы тебя, сука, в каждом городе кусками оставлять будем. Мы будем вас уничтожать, взрывать, вешать и резать, как свиней!".– А потом закапывать, на годовщину выкапывать, опять резать-вешать и расстреливать.– Ну, вы жестокий!– Нет, не жестокий. Вы поймите: на войне – как на войне. Нас никто не пощадит, если что. Я всегда говорю: подранков я не отпускаю. Зло должно быть наказано. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Правда ли, что вы призывали убивать геев?– Нет, я геев не призывал убивать, я всего-навсего процитировал Книгу Левит. Об этом также было написано в Священном Писании, хотя и в Ветхом Завете. Там было четко сказано: "Не ложись с мужчиной, как с женщиной: это мерзость".– Вы руководили департаментом противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и признались при этом, что сами употребляли наркотики. Какие?– Марихуану. В тысячный раз уже слышу этот вопрос, потому не боюсь. Да, курил марихуану в детстве, да и на войне, может быть, приходилось.– И хорошо под марихуаной?– Да нормально.– Правда ли, что вас в свое время задерживали за наркотики?– Нет, никогда. Это чистая ложь.Жена депутата Каплина рассказала, что он ушел к другому – Народный депутат Каплин...– ...ай, молодец (смеется)...– ...опубликовал в Facebook документы, свидетельствующие, что у вас расстройство личности по шизофреническому типу, то есть просто заявил, что вы шизофреник. Что вы можете возразить народному депутату Каплину?– Даже возражать ему не хочу: это такая уже старая, избитая история, Дмитрий... Она началась с сепаратистского сайта "Русская весна"...– ...хорошее название...– ...это донецкий сайт, и в 15-м году, когда шли ожесточенные бои под Дебальцево, а я был замначальника координационного центра при штабе АТО и отвечал за определенный участок фронта, они начали выкидывать такую негативную информацию. Первый листок бумаги (я так это называю), попавший в социальные сети, был как раз оттуда. Потом этот листок бумаги 10 тысяч раз перепечатывался различными активистами...– ...но Каплина вы простили?– Слушайте, у меня нет к нему никаких претензий: лейте на меня что угодно, я мужчина крепкий, все выдержу! Правда, знаете, за что все-таки простить не могу? За его отношение к своим детям. Вот этого как мужчина мужчине не прощу.– А что с детьми?– Недавно увидел его фамилию в реестре алиментщиков, узнал, что у него, оказывается, двое несовершеннолетних детей, сейчас мы связываемся с его женой, будем оказывать ей финансовую помощь, потому что он с 2009 года алименты не платит. Жена рассказала о причине разрыва: он ушел к другому...– ...к другой?– Нет, к другому. Вы же сами заговорили о политиках-гомосексуалистах, а я вам привожу один из ярких примеров. Но я думаю, гей-сообщество Украины и Европы его не поддержит в том, что он из-за этого бросил своих детей...– В июле прошлого года вы возглавили Социалистическую партию Украины. Зачем?– Все очень просто. Я в первую очередь защитник и патриот своей Родины, имею корни коммунистическо-социалистические, мне не чужды равенство...– ...братство...– ...(щелкает пальцами) и социальная защищенность. А левый электорат у нас "лежал", никак не был представлен...– ...то есть вы его подобрали?– Нет, всего-навсего укрепил своей позицией, своей решительностью. Мне нужно, чтобы этот плацдарм не стал еще одним входом для русских в политику Украины, а был полноценной структурой проевропейской направленности.– Александр холод сказал, что ваше избрание лидером СПУ – фейковое. Что вы можете ответить?– Я могу сказать, что Александру Морозу уже не нужно цитировать, а нужно заниматься внуками. В том, что он имеет зубы для подобной риторики со мной, я усомнился бы. Левое движение всегда было движением революций, переворотов, и это нормально, когда на место слабых приходят сильные, потому что нам нужно бороться и отстаивать позиции.– Вы сказали: "Сейчас мы рабы, а станем скотом". Что вы имели в виду?– То и имел: у нас нет прав Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Дмитрий Корчинский сказал, что Кива – это молодой Трамп. Вы себя Трампом ощущаете?– Я ощущаю себя патриотичным гражданином, готовым к самопожертвованию ради Родины.– Но с Дональдом Трампом ничего общего не находите?– Ну почему же не нахожу? Его позиция в отношении американской нации довольно принципиальна. Мы можем многих вспомнить: Муссолини, Гитлера, Трампа... Это негативные личности в истории, но они отстаивали позицию своих наций.Из всех наших президентов меньше только зла стране принес Кравчук, который не понимал еще, как – В 2019 году у нас президентские выборы. Вы собираетесь в них участвовать?– Слушайте, я собираюсь участвовать, но знаете, с какой целью? Почувствовать, увидеть, попробовать и потом работать над ошибками. Я очень молодой и еще не опытный политик, следовательно допускаю ряд ошибок. Но я быстро учусь, я очень бойкий.– То есть вы будете участвовать в выборах?– Я буду участвовать в выборах – от своего левого блока.– Вот вы уверенный в себе человек, и вдруг в голосе сквозит какая-то неуверенность в победе... Вы станете президентом или нет?– Впоследствии я обязательно возглавлю эту страну...– ...но не сейчас?– Не сейчас, нет. Даже приезжая на Олимпиаду, ты иногда понимаешь, что твои шансы слишком малы, но ты должен попробовать. Выйдешь на ринг и проиграешь, но получишь тот опыт, который в будущем тебе позволит победить.– Кто был лучшим президентом Украины за все 26 лет независимости?– Каждый из тех, кто был, внес свою лепту в ту ситуацию, которая сложилась на сегодня в стране. Каждый сдал часть интересов моей страны, за которую сегодня пришлось проливать кровь, на всех лежит ответственность, следовательно я не могу выделить человека, который был лучшим. Разве что менее токсичным для страны, кто меньше зла принес.– Ну, кто это, на ваш взгляд?– Я думаю, это Кравчук, который еще не понимал, как. У него не было четко отлаженного механизма по уничтожению бюджета, госсобственности, разворовыванию и распродаванию недр и только того, что принадлежит стране.– До выборов президента остался практически год. Кто станет президентом? Сегодня вы можете сказать?– Слушайте, на самом деле в нашем политикуме ничего, к сожалению, кардинально не поменяется.– Однако вы видите такого человека?– Однозначно во второй тур может выйти Порошенко...– ...все-таки...– ...как бы там ни было, за ним административный ресурс. Это будет обязательно Юлия Владимировна...– ...так...– ...знаете, как? Любовь украинцев к женщинам не убьет ничто, ни одна публичная порка и ни одно издевательство. В Тимошенко влюблены, она умеет говорить и у нее хорошая сетка, сформированная за много лет. К тому же мы любим жалеть... Значит, Порошенко...– ...Тимошенко...– ...и я более чем уверен, что есть шанс технического кандидата у Рабиновича Вадима Зиновьевича и Олега Валерьевича Ляшко.– Прекрасная четверка! Счастливая Украина с такой четверкой... Благодарю за интервью! Вы яркий – скажу вам честно. Жму руку!– А вы – эрудированный, с вами приятно общаться.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Записала Анна ШЕСТАК Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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