Холодный воздух в ближайшие двое суток отступит на восток, а к Украине приблизится более теплая воздушная масса с юго-запада Европы.

Эту информацию обнародовал со ссылкой на Укргидрометцентр, передает

Вторник. 6 марта погоду Украины определит гребень восточного антициклона, а вот запад станет полем пониженного давления.

Осадки в большинстве областей не предусматриваются. Только в Виннице и Одессе кое-где мокрый снег и дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западной, днем и в южной части кое-где порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 8-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью 12-18°, днем 1-6° мороза; в западных, Одесской областях и в Крыму ночью 4-10° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 8° тепла.

В осадков не будет. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.

В среду, 7 марта, ожидается мокрый снег и дождь; на западе, днем на Правобережье осадки. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье кое-где порывы 15-20 м/сек.

Ночью температура повысится до 4° мороза — 2° тепла, днем до 0-5° тепла, на юге и крайнем западе 6-10° тепла; в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 4-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве прогнозируют мокрый снег и дождь (днем небольшой). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Повышение температуры ночью до 1-3° мороза, днем до 0-2° тепла.

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