Взгляды специального представителя Государственного департамента
США Курта Волкера на ситуацию в Украине – это тот случай, когда
интересы Соединенных Штатов максимально совпадают с украинскими
национальными интересами, заявил мэр Львова Андрей Садовый. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Садовый: Я
почувствовал поддержку со стороны американских партнеров во многих
вопросах, таких как антикоррупционный суд Фото: city-adm.lviv.ua
"Мы донесли позицию "Самопомочі" по ключевым вопросам
украинско-американских отношений, в частности стра
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