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Садовый обсудил с Волкером стратегию борьбы с российской агрессией против Украины
06.03.2018 09:23
Взгляды специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера на ситуацию в Украине – это тот случай, когда интересы Соединенных Штатов максимально совпадают с украинскими национальными интересами, заявил мэр Львова Андрей Садовый. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Садовый: Я почувствовал поддержку со стороны американских партнеров во многих вопросах, таких как антикоррупционный суд Фото: city-adm.lviv.ua "Мы донесли позицию "Самопомочі" по ключевым вопросам украинско-американских отношений, в частности стра

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