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Трамп может нанести новый удар по войскам Асада
06.03.2018 09:25

Россия и Сирия категорически опровергают информацию о применении боевых отравляющих веществ правительством Асада.

 

Администрация Дональда Трампа может нанести новый удар по правительственным войскам Сирии из-за сообщений о том, что Башар Асад применил химическое оружие в Восточной Гуте,  сообщает газета Washington Post.

Впрочем, окончательного решения пока нет.

Россия и Сирия категорически опровергают информацию о применении боевых отравляющих веществ правительством Асада.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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