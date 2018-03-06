Россия и Сирия категорически опровергают информацию о применении боевых отравляющих веществ правительством Асада.

Администрация Дональда Трампа может нанести новый удар по правительственным войскам Сирии из-за сообщений о том, что Башар Асад применил химическое оружие в Восточной Гуте, сообщает газета Washington Post.

Впрочем, окончательного решения пока нет.

Россия и Сирия категорически опровергают информацию о применении боевых отравляющих веществ правительством Асада.

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