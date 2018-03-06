|Трамп может нанести новый удар по войскам Асада
|06.03.2018 09:25
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Россия и Сирия категорически опровергают информацию о применении боевых отравляющих веществ правительством Асада.
Администрация Дональда Трампа может нанести новый удар по правительственным войскам Сирии из-за сообщений о том, что Башар Асад применил химическое оружие в Восточной Гуте, сообщает газета Washington Post.
Впрочем, окончательного решения пока нет.
Россия и Сирия категорически опровергают информацию о применении боевых отравляющих веществ правительством Асада.
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