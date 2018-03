В Европе определили автомобиль года Кроссовер Volvo XC40 стал победителем конкурса Европейский автомобиль года. Главными его конкурентами были хэтчбек Seat Ibiza, седан немецкого BMW 5-series и фастбек корейской компании Kia Stinger. svodka.net/ Победителем конкурса Европейский автомобиль года стал кроссовер шведского концерна Volvo XC40. Бренду удалось победить в конкурсе Car of the Year впервые за 54 года его проведения, информирует svodka.net. Как отмечается, итоги конкурса были подведены накануне открытия представительного Женевского автосалона. В жюри Car of the Year вошли 60 автомобильных журналистов из 23 европейских государств. Каждый из судей мог распределить 25 баллов между выбранными машинами. На первом этапе были отобраны 37 новинок автомобильной отрасли, позднее был составлен шорт-лист из семи моделей. Читайте: В Крыму столкнулись три автомобиля: погибли дети (ВИДЕО) Кроссовер Volvo XC40 получил 325 очков от судей, хэтчбек Seat Ibiza — 242 балла, седан немецкого BMW 5-series — 226 балла, фастбек корейской компании Kia Stinger — 204 балла, хэтчбек Citroen C3 Aircross — 171 балл, седан Audi A8 — 169 баллов, Alfa Romeo Stelvio — 163 балла.



