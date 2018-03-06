|Пугачева заработала минимум €300 тыс. за полчаса
|06.03.2018 09:30
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Рады нашим постоянным гостям *Публикация от it's all Gucci (@ayzik * ilishaev * 001ak) Мар 3, 2018 в 12:42 PST
Ее концерт длился полчаса, в рамках которых певица исполнила песни "Любовь, похожая на сон", "Это любовь", "Хочется", "1000 лет".Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачевой следует закончить карьеру, и сказал, что "непозволительно падать так низко".Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Она замужем за шоуменом Максимом Галкиным, который младше нее на 27 лет.
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