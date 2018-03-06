Российская певица Алла Пугачева выступила на корпоративе в концертном зале "Сафиса". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фото: orfeyalla / Instagram Об этом он рассказал в комментарии "Комсомольской правде"."Приглашают, платят, люди довольны, ведь перед ними поет легенда", – объяснил он.В первые выходные марта Пугачева выступила на корпоративе в концертном зале "Сафиса".Фото с исполнительницей разместил в Instagram сотрудник Сафисы Айзик Илишаев. Рады нашим постоянным гостям * Публикация от it's all Gucci (@ayzik * ilishaev * 001ak) Мар 3, 2018 в 12:42 PST Ее концерт длился полчаса, в рамках которых певица исполнила песни "Любовь, похожая на сон", "Это любовь", "Хочется", "1000 лет".Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачевой следует закончить карьеру, и сказал, что "непозволительно падать так низко".Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Она замужем за шоуменом Максимом Галкиным, который младше нее на 27 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что пугачева лет instagram пугачевой Теги: новости