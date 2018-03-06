Первый американский президент Джордж Вашингтон мог носить зубные протезы, которые были сделаны не из дерева, а из зубов чернокожих рабов, пишет со ссылкой на и .

Джордж Вашингтон имел несколько наборов протезов, которые были сделаны из слоновой кости или металлического сплава. А вот недавно было сделано предположение, что некоторые его протезы могли быть с зубов других людей. Эти зубы, скорее только, принадлежали когда-то рабам.

По сообщениям, в документах Вашингтона приведены факты того, что он покупал зубные щетки и зубные порошки уже с 20-летнего возраста, но безрезультатно. Когда ему было 24 года, у него выпал первый зуб. До 1781 году Вашингтону уже носил частичные протезы, а в 1789 году, когда президенту было 57 лет, у него остался только один зуб.

Тогда же он начал носить сплошные протезы, которые были сделаны из слоновой кости или человеческих зубов.

Такие зубы можно было купить почти за бесценок у чернокожих рабов или в лучшем случае в очень бедных людей, отметила Кэтрин Гехред, исследователь Вирджинского университета.

«Вероятно, Джордж Вашингтон осуществлял свою инаугурационную речь уже с зубами темнокожих рабов. Это ужасно», – рассказала она.

По словам ученых, в течение своего президентского срока Вашингтон был рабовладельцем.

Гехред отмечает, что «он покупал и продавал людей, пытался преследовать, когда они убегали, а когда Вашингтон жил в Филадельфии, то использовал все лазейки, чтобы не позволить им уйти на свободу».

Сообщается, что к моменту своей смерти у него насчитывалось около 317 рабов. В мае 1784 он купил у них девять зубов. В его записях отмечается, что «заплачено наличными неграм за 9 зубов для врача Ле Муара».

Этот врач был одним из дантистов Вашингтона, к которому президент общался за покупкой зубов.

«Нет уверенности, что именно те девять зубов, купленных у рабов, оказались в протезах, но вполне вероятно, что Вашингтон и дантист заключили соглашение, в котором тот закупает зубы дешевле у рабов, чтобы снизить общую стоимость протезов», – сообщает Гехред .

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