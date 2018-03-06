Не нужно рассказывать нам о гении Сталина. Вряд ли те, кто хочет у него поучиться, задумываются о возможности быть расстрелянным вместе со всей семьёй по абсурдному обвинению или ложному доносу, вряд ли им хочется отоваривать хлебные карточки в многочасовых очередях.

Есть, к сожалению, ещё у нас люди, обожествляющие Сталина. Ну или, по крайней мере, считающие его «эффективным менеджером». Один из главных аргументов в пользу управленческого гения Иосифа Виссарионовича — проведенная под его чутким руководством индустриализация СССР, информирует svodka.net.

На днях руководитель КПРФ Геннадий Зюганов в подмосковном совхозе имени Ленина на пресс-конференции Всероссийского совета трудовых коллективов посоветовал правительству России устроить ликбез по опыту модернизации в СССР. Собрав это коммунистическое бинго (КПРФ — совхоз — Ленин — совет — СССР), Геннадий окончательно «тронулся» и заявил, что для восстановления экономического суверенитета России необходимо взять пример с политики Сталина.

Рецепт модернизации

Если нам всё-таки захочется горячего до слёз, то вот он, пошаговый рецепт модернизации от товарища Сталина:

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— Ликвидировать частную собственность на средства производства, национализировать все промышленные предприятия, добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство — чтобы создать фундамент промышленности и ресурсную базу для извлечения валютной выручки.

— Восстановить пограничную инфраструктуру и полностью закрыть границы — чтобы трудовые ресурсы не сбежали раньше времени.

— Ввести государственную монополию на экспортно-импортные операции, чтобы контролировать валютные запасы и выкачивать остатки средств из населения.

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— Создать аналог Торгсина — для извлечения у населения золота, валюты, предметов искусства.

— Конфисковать накопленные богатства у церкви — она как раз успела снова обрасти жирком.

— Ввести государственную монополию на торговлю алкоголем и сигаретами — как дополнительный источник доходов. —

— Восстановить НКВД для силового контроля над населением, которое будет недовольно падением уровня жизни в разы.

— Восстановить ГУЛАГ для уничтожения недовольных и обеспечения модернизации дармовой рабочей силой.

— Найти из числа развитых стран те, что готовы предоставить нам технологии и специалистов. В течение 10 лет направлять всю валютную выручку на закупку морально устаревшего оборудования и оплату зарубежных профессионалов.

Неужели только мне конечно, что каждый из этих пунктов сам по себе равносилен катастрофе общенационального масштаба и может отбросить страну настолько далеко назад, что мы уже никогда не догоним остальной мир? Или дедушка Зюганов не это имел ввиду под сталинской модернизацией? Или он сумасшедший и просто болтает всякую чушь?

Да, когда-то СССР провёл индустриализацию, в результате которой мы получили построенные иностранцами заводы, неплохие, хотя и морально устаревающие. За это народ СССР заплатил беспрецедентными страданиями, миллионами жизней, разрушением сельского хозяйства и потерей значительной части национального достояния. В это же время другие страны достигали таких же или больших успехов, но без подобных лишений и жертв. Примеров довольно — Сингапур, Япония или Германия, поднимавшаяся из пепла после двух тяжелейших поражений.

Основной задачей индустриализации было создание военно-промышленного комплекса, а не процветающей и конкурентоспособной экономики, ориентированной на нужды простых людей. Вместо приличной одежды, удобной мебели и надёжной бытовой техники промышленность СССР производила чугун, танки и снаряды.

Именно из-за этой ориентации на госзаказ и ВПК СССР не смог использовать индустриализацию как трамплин для развития своей научно-технологической базы и превратился в вечного догоняющего, способного только копировать западные достижения.

После Второй мировой войны промышленность СССР получила ещё один толчок: только из Германии в СССР были вывезены 2885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, около тысячи заводов было перевезено в СССР из Маньчжурии и Кореи. Всего за один год были демонтированы и вывезены 4389 предприятий из Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран.

Чем всё это закончилось — мы знаем, следовательно не нужно рассказывать нам о гении Сталина. Вряд ли те, кто хочет у него поучиться, задумываются о возможности быть расстрелянным вместе со всей семьёй по абсурдному обвинению или ложному доносу, вряд ли им хочется отоваривать хлебные карточки в многочасовых очередях, вряд ли им понравится вид их собственных детей, умирающих от голода, и в трудовых лагерях они почему-то видят себя вертухаями, а не бесправными зеками.

Но самое главное: модернизация в XXI веке это уже не угольные шахты и нефтяные скважины, не чугун и сталь, и даже не огромные машиностроительные заводы. Основной модернизационный потенциал сейчас — это мозги. Квалифицированные, креативные, мотивированные люди. Удивительно, что приходится повторять настолько, казалось бы, очевидные вещи, но это так.

А людей нельзя просто взять и купить за границей. Им нужно создавать условия для комфортного существования и развития — развивать образование, медицину, сферу услуг, создавать условия для бизнеса, обеспечивать соблюдение их прав и свобод. Пока этого не поймут отечественные модернизаторы, ничего хорошего с нами не случится.

Думайте о будущем, не забывайте о прошлом.

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