За вручением кинопремии "Оскар" следили 26,5 млн зрителей, что на
19% меньше, чем в 2017 году. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке За церемонией наблюдало наименьшее число
телезрителей в истории Фото: ЕРА За вручением премии следили 26,5
млн зрителей, что на 19% меньше, чем в 2017 году.Трансляция
мероприятия длилась 3 часа и 50 минут – это самая длинная
церемония с 2007 года."Оскар" в категории лучший фильм получила
картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Лучшим актером признали
британца Гэри Олдмена, а лучшей актрисой – американку Фрэнсис
Макдорманд.
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