За вручением кинопремии "Оскар" следили 26,5 млн зрителей, что на 19% меньше, чем в 2017 году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке За церемонией наблюдало наименьшее число телезрителей в истории Фото: ЕРА За вручением премии следили 26,5 млн зрителей, что на 19% меньше, чем в 2017 году.Трансляция мероприятия длилась 3 часа и 50 минут – это самая длинная церемония с 2007 года."Оскар" в категории лучший фильм получила картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Лучшим актером признали британца Гэри Олдмена, а лучшей актрисой – американку Фрэнсис Макдорманд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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