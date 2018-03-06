Предполагают, что рыбу, лобстеров и моллюсков вынесли волны, вызванные ураганом Эмма. Рыбаки-активисты собирают еще живых лобстеров, чтобы выпустить их обратно в море.

Джек Сандерсон — профессиональный рыбак, занимается промыслом морепродуктов. После стихии присоединился к спасательной операции. Рассказывает, как ему пришлось бороться с несколькими местными жителями. Они хотели собрать еще живых больших лобстеров для того, чтобы съесть. То, что происходит на пляже, Сандерсон называет «зоной боевых действий».

«На пляже — зона боевых действий. Сплошной беспорядок. Здесь все, что живет в море — бархатные крабы, лобстеры, моллюски-трубачи, морские гребешки, камбала, треска и угри», — рассказывает он.

Животные были шокированы ексремальными погодными условиями — сильным ветром, высоким приливом (6,2 м) и тем, что температура воды уменьшилась на 2 градуса за один день из-за снега и мороза. Каждая новая волна все еще выносит на берег морских обитателей.

«Не поймите меня неправильно. Мы все зарабатываем на жизнь благодаря морю. Но правила существуют для всех, а мы единственные, ето их исполняет. Надеемся выпустить лобстеров. Отойдем на 7-10 км и выпустим в море», — говорит Сандерсон

«Сотни тысяч лобстеров. 80-90% их были мертвы. Миллионы мидий. Вы не можете посчитать точное их количество. Это третий раз я вижу подобное за последние 30 лет», — говорит капитан рыболовного судна Джейсон Гериссон.

Из-за урагана Эмма на берег восточного Йоркшира вынесло тонны морских созданий

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