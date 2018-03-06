Я не понимаю, зачем Путин сам себе все портит перед выборами. Не понимаю, пишет в Фейсбуке Елена Зотова

Послание в Манеже – оставшаяся в здравом уме часть электората Путина ахнула. Вождь готовит к большой войне, информирует svodka.net.

Ахнули, кто понимает – ЧТО такое война. Это голод, кровь, обнищание, смерть близких. Смерть женщин и детей. И либо не придут, либо за него не проголосуют. Уже власть себе сделала минус голоса.

Сегодня новость про готовность отключить Россию от мирового интернета. Те же, оставшиеся в умственном здравии, второй раз ахнули и начали паковать чемоданы на выезд.

Опять минус трудоспособное и разумное население. Уже не только в виде голосов на выборах, но и в виде налогов. Ведь не секрет, что многие в маленьких городах выживают только за счет интернета.

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Ведут мастер-классы, набирают подписчиков, фрилансерят на международных сайтах. И как теперь им? Только уезжать.

Вот зачем делает это нынешняя власть перед выборами? Это же колоссальная потеря очков и голосов избирателей. Я ничего не понимаю. Кстати да. Что касается выборов.

На эти выборы собирается колоссальное количество наблюдателей из-за рубежа. И свои регистрируются активно. Это мой месседж тем, кто говорит, что цифры подменят, подрисуют. Не знаю, не знаю.

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При современном развитии соцсетей. При том, что много участков будет под контролем и зарубежных, и наших независимых наблюдателей.

При том, что будет не просто пристальное, но и очень пристальное внимание других стран (с учетом заявлений в Манеже – в этом году отдельно пристальное).

Не знаю, как будут возможны массовые приписки. Так какого лешего Путин сам себе все портит перед выборами? Вы видите логику? Я нет.

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