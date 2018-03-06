Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что назначение
миллиардера Майкла Блумберга на пост спецпосланника по климату
поспособствует реализации Парижского климатического соглашения.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ООН надеются,
что назначение Блумберга поможет в борьбе с изменениями климата
Фото: ЕРА Гуттериш заявил, что назначение Блумберга поспособствует
реализации Парижского климатического соглашения и поможет в борьбе
с изменениями климата.По словам спикера генсека ООН, Блумберг будет
поддерживать реализацию стра
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