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Генсек ООН назначил Блумберга специальным посланником по вопросам климата
06.03.2018 09:45
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что назначение миллиардера Майкла Блумберга на пост спецпосланника по климату поспособствует реализации Парижского климатического соглашения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ООН надеются, что назначение Блумберга поможет в борьбе с изменениями климата Фото: ЕРА Гуттериш заявил, что назначение Блумберга поспособствует реализации Парижского климатического соглашения и поможет в борьбе с изменениями климата.По словам спикера генсека ООН, Блумберг будет поддерживать реализацию стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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