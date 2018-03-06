Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвали заявления главы России Владимира Путина о разработке новых видов ядерного вооружения безответственными.

"Лидеры согласились, что недавние заявления президента России Владимира Путина о развитии ядерного оружия были безответственными", — говорится в Белого дома, передает со ссылкой на .

Также, в ходе переговоров Трамп и Мэй осудили бомбардировки в Восточной Гуте. По словам представителей двух стран сирийский режим и его союзники в лице России и Ирана виноваты в срыве гуманитарной паузы.

Как сообщал "Обозреватель", 1 марта Путин показал запуск ракеты с ядерной силовой установкой "Сармат", которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны. При этом он отметил, что риторика о "новой холодной войне" с Западом является пропагандисткой.

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