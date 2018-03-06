«Вот недавно один такой приходил, кто там в феврале был. Еле спасся, ***. Рядом с ним прямо снаряд взорвался, его взрывной волной отбросило. Он рассказывает, что ряебят, кто рядом был, человек 15 прямо в куски сразу разорвало, только клочья полетели. А его только немного зацепило, но и этого хватило. Все ноги в решето! Его едва починили, он сюда на костылях уже пришел, елки-палки, деньги получать. Деньги получил, а сам говорит: «Только пусть ноги заживут, обратно хочу, за своих поквитаться»!» — говорит он.

По словам мужчины, вернувшиеся из Сирии «вагнеровцы» «больные уже».

«Да, *** твою мать, тебя, говорю, Бог спас! Он же мог вместе с теми, кто кусками разлетелся, там остаться. Сиди дома, жри хлеб свой! Нет, они больные уже. Точно тебе говорю! Психика уже все», — объяснил сотрудник базы.

Представители российской частной военной компании «Вагнер» не предоставляют родственникам погибших в Сирии наемников информации без запросов, чтобы не платить.

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