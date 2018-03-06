В понедельник, 5 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете Белого дома с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность посетить открытие посольства США в Иерусалиме 14 марта, сообщает РБК-Украина.

"Не исключено, что на церемонии открытия посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме будет присутствовать президент США Дональд Трамп. Американское правительство изучает возможность его поездки на запланированное на 14 мая торжество", - уточняют в американских СМИ.

Стоит отметить, что Трамп защищает решение США признать Иерусалим единственной столицей Израиля и хочет перенести в этот город свое посольство, несмотря на резкую международную критику.

По мнению американского президента, это решение означает следующий шаг к миру на Ближнем Востоке.

Кроме этого, Нетаньяху еще раз поблагодарил Трампа за решение перенести в Иерусалим посольство Израиля и об этом решении "израильтяне будут помнить вовек".

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 21 декабря, Украина не принимала участия в голосованииГенеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции касательно решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Напомним, что в четверг, 21 декабря, Генеральная ассамблея ООН выступила против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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