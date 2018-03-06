Это крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания.

Во вторник в 7:30 утра по киевскому времени компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая успешно вывела испанский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту, сообщила компания в своем Twitter, информирует svodka.net.

Старт ракеты должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX была вынуждена его отложить из-за необходимости «провести дополнительные тесты системы герметизации главного обтекателя».

Hispasat стал крупнейшим геостационарным спутником, который когда-либо запускала SpaceX. Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник, произведенный американской компанией SSL на заказ испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.

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