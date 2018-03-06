Украинская певица Ани Лорак в общалась с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ани Лорак позировала рядом с Песковым Фото: anilorak / Instagram Пост опубликовали на странице rr_photo в Instagram. Публикация от rr * photo (@rr * photo) Мар 4, 2018 в 8:44 PST На фото также запечатлены исполнители Филипп Киркоров и Полина Гагарина.Ани Лорак заявляла, что украинские поклонники положительно относятся к ее гастролям в РФ.Певица активно гастролирует в РФ. Там она рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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