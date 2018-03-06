Депутат Верховной Рады Украины Виталий Куприй (внефракционный) подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о преступлениях руководства Генеральной прокуратуры Украины и бывшего заместителя министра внутренних дел Владимира Евдокимова по трем и по одной статье Уголовного кодекса Украины соответственно.

Об этом сказано в заявлении Куприя, копией которого располагает редакция Українських Новин.

В частности, в отношении Генпрокуратуры речь идет об уголовных правонарушениях, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ст. 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности), ч. 2 п. 15 ст. 372 (завершенное покушение на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса Украины. В отношении Евдокимова речь идет о ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Свое заявление на имя директора НАБУ Виталий Куприй обосновывает фактами, озвученными бывшим прокурором Генпрокуратуры Дмитрием Сусом в личном общении с народным депутатом. В частности, по словам Куприя, Сус подтвердил ему, что в Генпрокуратуре отдавали противоправные приказы для фальсификации ряда уголовных дел, в том числе против нардепа Сергея Рыбалки и Бучанского городского головы. По словам Суса, для контроля выполнения этих приказов Генпрокуратура отправляла в департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Владимира Евдокимова.

При этом, отмечает Куприй, Евдокимов не имел и не имеет процессуального статуса, однако продолжает и сегодня осуществлять регулярные визиты в этот департамент. И, не имея на это полномочий, проводит совещания со следователями, которые нарушают тайну следствия и предоставляют ему дела для ознакомления. При этом ранее Куприй публиковал видеозапись, на которой видно как Евдокимов заходит в помещение департамента Генпрокуратуры. «Продолжает ходить в ГПУ как на работу», — написал тогда депутат.

В связи с изложенными фактами, которые, по мнению Куприя, подпадают под определение преступлений, описанных в соответствующих статьях Уголовного кодекса, депутат Рады просит НАБУ внести информацию о правонарушениях в Единый список досудебных расследований, а также провести надлежащее расследование, по результатам которого привлечь виновных к уголовной ответственности.

Согласно нормам Уголовного кодекса Украины, за правонарушения по ст. 364 предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до 6 лет, ст. 387 – штраф или до 5 лет тюрьмы, ст. 372 – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в интервью «Украинской правде» экс-прокурор Генпрокуратуры Дмитрий Сус заявлял о том, что Евдокимов принимал участие в совещаниях в ГПУ, где была поставлена задача фальсифицировать уголовные дела против народного депутата Сергея Рыбалки.

В декабре 2017 года НАБУ открыло производство №52017000000000838 по факту превышения полномочий сотрудниками Генпрокуратуры и их участии в фальсификации дел против Рыбалки. По обращению Куприя, к производству были также приобщены материалы о причастности к фабрикованию дел совладельца сети супермаркетов «АТБ» Геннадия Буткевича и главы Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.

Источник: Українські новини

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