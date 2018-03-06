Бывший глава Национального собрания Каталонии Жорди Санчес, которого выдвинули на пост президента женералитата региона, сейчас находится под арестом за участие в организации референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Санчес находится под арестом Фото: EPA Отмечается, что такое решение было принято после отказа от должности бывшего главы женералитата Карлеса Пучдемона, который скрывается от испанского следствия за границей.Санчес сейчас находится под арестом за участие в организации референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года.Глава победившей на выборах партии Инес Арримадас заявила, что предложение назначить Санчеса было "плохой шуткой". По ее словам, Пучдемон "дает заказы" и Торрент их исполняет.1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата (регионального правительства) своего соратника Жорди Санчеса, также являющегося сторонником независимости Каталонии и находящегося под арестом.Позже Пучдемон отметил, что готов возглавить каталонское "правительство в изгнании". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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