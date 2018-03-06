|SpaceX запустила ракету с испанским спутником
|06.03.2018 10:07
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Во вторник, 6 марта, утром компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6 весом около шести тонн, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что ракета успешно вывела спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.
Кроме этого, Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, американская компания SpaceX отложила запуск тестовых спутников, целью которых является раздача интернета.Запуск был перенесен в связи с необходимостью дополнительной проверки систем перед запуском. Компания будет предоставлять доступ к интернету во всех странах мира.
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