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SpaceX запустила ракету с испанским спутником
06.03.2018 10:07

Во вторник, 6 марта, утром компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6 весом около шести тонн, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что ракета успешно вывела спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

Кроме этого, Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала компания.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, американская компания SpaceX отложила запуск тестовых спутников, целью которых является раздача интернета.Запуск был перенесен в связи с необходимостью дополнительной проверки систем перед запуском. Компания будет предоставлять доступ к интернету во всех странах мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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