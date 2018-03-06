Температура воздуха в Украине в течение 6 марта составит -2°...+3°, в Крыму – до +7°, заявила синоптик Наталья Диденко. Синоптик: Это уже такая типичная ранняя весна Фото: Український гідрометцентр / Facebook "6 марта к нам снова приближается влажная зона, которая начнется с нашего запада, а вечером достигнет севера и центра, а 7 марта осадки накроют всю Украину. Но осадки уже будут в виде мокрого снега и даже дождя", – написала Диденко 5 марта.По ее словам, температура воздуха в течение 6 марта будет довольно комфортной, -2°...+3°, в Крыму до +7°, при этом ветер может быть довольно сильным."В Киеве 6 марта ночью еще холод до -12°, днем потеплеет до -1°. Ночь и первая половина дня – без осадков, вечером – мокрый снег, кое-где с дождем. Ветер в столице также будет порывистым", – продолжила синоптик.Она добавила, что "в ближайшие дни температура воздуха будет набирать обороты в сторону повышения", однако погода будет в целом неустойчивой, с периодическими осадками, ветром и дождем."Но это уже такая типичная ранняя весна", – сообщила синоптик. https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/1992888447407790 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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