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В Украине ожидаются дожди с мокрым снегом – синоптик
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06.03.2018 10:09
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Температура воздуха в Украине в течение 6 марта составит -2°...+3°,
в Крыму – до +7°, заявила синоптик Наталья Диденко. Синоптик: Это
уже такая типичная ранняя весна Фото: Український гідрометцентр /
Facebook "6 марта к нам снова приближается влажная зона, которая
начнется с нашего запада, а вечером достигнет севера и центра, а 7
марта осадки накроют всю Украину. Но осадки уже будут в виде
мокрого снега и даже дождя", – написала Диденко 5 марта.По ее
словам, температура воздуха в течение 6 марта будет довольно
комфортной, -2°...+3°, в Крыму до +7°, при этом ветер может быть
довольно сильным."В Киеве 6 марта ночью еще холод до -12°, днем
потеплеет до -1°. Ночь и первая половина дня – без осадков,
вечером – мокрый снег, кое-где с дождем. Ветер в столице также
будет порывистым", – продолжила синоптик.Она добавила, что "в
ближайшие дни температура воздуха будет набирать обороты в сторону
повышения", однако погода будет в целом неустойчивой, с
периодическими осадками, ветром и дождем."Но это уже такая типичная
ранняя весна", – сообщила синоптик.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/1992888447407790
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