Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

«Вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Однако, до того, российско-оккупационные группировки три раза нарушали перемирие», отметили в пресс-центре.

В частности, на Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие возле Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов соперник вел огонь близко Троицкого.

«На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

«В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем врачебной помощи», — подытожили в пресс-центре.

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