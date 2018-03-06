Восемь человек, в том числе двое детей, найдены мертвыми в квартире в Бердичеве

В квартире жилого дома в пгт.Бердичев (Житомирская обл.) в понедельник вечером были обнаружены тела восьми погибших, из которых двое – дети, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"5 марта около 20:00 в пгт. Бердичев по ул.Белопольская, в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено 8 погибших из них 2 детей. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в обнародованной информации.

Какие-либо подробности происшествия, либо же причины гибели людей, в Службе не сообщили.

Вместе с тем, ранее пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко в эфире телеканала "112.Украина" сообщила, что вызов в полицию поступил около 19:30 сегодня, 5 марта. Внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры чудный запах.

"На данный момент гибель 8 человек уже подтвержденный факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП Житомирской области и Бердичевского отделения полиции", - подтвердила А.Ващенко.

Согласно имеющейся информации, в квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев жилья, двоих их детей, 1990 г.р. и 1997 г.р., двоих внуков - мальчику было три года, девочке должно было в марте исполниться год. Кроме них, между погибших также девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам.

Предварительно причиной гибели людей называется отравление угарным газом. Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако А.Ващенко отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.

Полиция также установила, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита. Предполагается, что именно она и стала источником угарного газа в помещении.