Известный журналист приводит в Фейсбуке данные соцопроса российского «Фонда общественного мнения» об отношении российских граждан к власти.

Четко видно, что россияне меньше только критиковали свою власть в в 2014-2015 гг., как раз когда произошёл захват Крыма и шли кровопролитные бои на Донбассе. Как только крови и убийств в Украине стало меньше, сразу же вырос и уровень критики, информирует svodka.net.

Это я к тому, что не Путин наша главная проблема. Если «братский народ» хочет побольше убийств украинцев, то тут хотя Путина поставь, хотя кого-то другого — любой национальный руководитель РФ вынужден будет потворствовать запросам своих избирателей. Поэтому не стоит обольщаться. Оттуда всегда будут смотреть на нас, как на добычу. Всегда будут перекрывать вентиль, в надежде, что мы будем страдать и замерзать. Всегда будут готовы в кризисный момент подтолкнуть падающего. По крайней мере, так будет, пока живут нынешние поколения.

Это данность, с которой нужно считаться. И вся государственная политика должна выстраиваться, с оглядкой на эти цифры.

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