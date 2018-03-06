Украинская певица София Ротару опубликовала в микроблоге фото отдыха. Ротару: Вот и пришла долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны самые прекрасные моменты в жизни! Будьте счастливы! Фото: sofiarotaru.official / Instagram Снимок она обнародовала в Instagram."Вот и пришла долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны самые прекрасные моменты в жизни! Будьте счастливы!" – написала певица. Вот и пришла долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны самые прекрасные моменты в жизни! Будьте счастливы! * Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Фев 28, 2018 в 3:06 PST Точное местонахождение исполнительница не назвала.7 августа 2017 года Ротару отпраздновала 70-летие.Она обладательница званий народная артистка СССР, Герой Украины.В репертуаре Ротару более 500 песен на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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