|Ротару показала тело в топе с открытыми плечами
|06.03.2018 10:16
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Вот и пришла долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны самые прекрасные моменты в жизни! Будьте счастливы! *Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Фев 28, 2018 в 3:06 PST
Точное местонахождение исполнительница не назвала.7 августа 2017 года Ротару отпраздновала 70-летие.Она обладательница званий народная артистка СССР, Герой Украины.В репертуаре Ротару более 500 песен на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.
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