В Житомирской области из-за угарного газа погибли восемь человек В доме, где произошла трагедия, использовалось печное отопление. Восемь человек погибли в одной квартире в городе Бердичев Житомирской области, предварительной причиной специалисты называют отравление угарным газом, информирует svodka.net. «5 марта около 20:00 в городе Бердичев по улице Белопольский в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено восемь погибших, из них двое детей (2017 и 2014 рождения). Предварительная причина — отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено», — информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В доме, где произошла трагедия, использовалось печное отопление.



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