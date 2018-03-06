|В Житомирской области из-за угарного газа погибли восемь человек
|06.03.2018 10:23
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В доме, где произошла трагедия, использовалось печное отопление.
Восемь человек погибли в одной квартире в городе Бердичев Житомирской области, предварительной причиной специалисты называют отравление угарным газом, информирует svodka.net.
«5 марта около 20:00 в городе Бердичев по улице Белопольский в квартире одноэтажного жилого дома на 12 квартир обнаружено восемь погибших, из них двое детей (2017 и 2014 рождения). Предварительная причина — отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено», — информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В доме, где произошла трагедия, использовалось печное отопление.
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