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"Трамп должен посмотреть этот фильм". В американский прокат вышла лента "Переломный момент: война за демократию в Украине".
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06.03.2018 10:24
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Авторитетное издание Hollywood Reporter рекомендовало президенту
США Дональду Трампу посмотреть ленту украинского режиссера Олеся
Санина и обладателя трех "Оскаров" американского режиссера Марка
Джонатана Харриса о Революции достоинства и войне на Донбассе.
Фильм вышел в ограниченный прокат в США Фото: Oles Sanin / Facebook
Издание отметило, что президент США Дональд Трамп "действительно
должен посмотреть" этот фильм. В частности, в нем содержится
предостерегающий рассказ о российском президенте Владимире Путине,
который Трампу был бы полезен, пишет HR.Как говорится в рецензии,
"Переломный момент" является "мощной хроникой усилий украинцев в
борьбе с коррумпированным и продажным правительством и
непрекращающейся российской агрессией, как военной, так и
пропагандистской".В украинский прокат фильм вышел в феврале
прошлого года.Как сообщает компания Pronto Film, которая занимается
маркетингом и дистрибуцией ленты, в ограниченный американский
прокат "Переломный момент" вышел 2 марта. Его покажут в крупнейших
городах США – Нью-Йорке (2–8 марта, Cinema Village,
Манхэттен), Чикаго (9 марта, Theater TBC) и Лос-Анджелесе (9 марта,
Laemmle Music Hall).
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