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"Трамп должен посмотреть этот фильм". В американский прокат вышла лента "Переломный момент: война за демократию в Украине".
06.03.2018 10:24
Авторитетное издание Hollywood Reporter рекомендовало президенту США Дональду Трампу посмотреть ленту украинского режиссера Олеся Санина и обладателя трех "Оскаров" американского режиссера Марка Джонатана Харриса о Революции достоинства и войне на Донбассе. Фильм вышел в ограниченный прокат в США Фото: Oles Sanin / Facebook Издание отметило, что президент США Дональд Трамп "действительно должен посмотреть" этот фильм. В частности, в нем содержится предостерегающий рассказ о российском президенте Владимире Путине, который Трампу был бы полезен, пишет HR.Как говорится в рецензии, "Переломный момент" является "мощной хроникой усилий украинцев в борьбе с коррумпированным и продажным правительством и непрекращающейся российской агрессией, как военной, так и пропагандистской".В украинский прокат фильм вышел в феврале прошлого года.Как сообщает компания Pronto Film, которая занимается маркетингом и дистрибуцией ленты, в ограниченный американский прокат "Переломный момент" вышел 2 марта. Его покажут в крупнейших городах США – Нью-Йорке (2–8 марта, Cinema Village, Манхэттен), Чикаго (9 марта, Theater TBC) и Лос-Анджелесе (9 марта, Laemmle Music Hall).

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