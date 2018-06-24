Полиция задержала семерых молодых людей, подозреваемых в нападении на лагерь ромов в Львове и убийстве мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .

"Работники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

Из места происшествия изъяли вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесли ранения погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам инкриминируют умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

23 июня на окраине Львова напали на лагерь ромов. От ножевых травм погиб 24-летний житель Закарпатской области, четыре человека получили телесные повреждения.

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