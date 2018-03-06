Жительница Солсбери Фрейа Черч, закончив смену в 16:00 и возвращаясь с работы, увидела на скамейке близ торгового центра двух людей, которые вели себя странно. «Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах — пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, бесспорно, потеряла сознание», — рассказывает «Би-би-си» Черч.

Девушка подошла ближе, подумав, что людям, может быть, нужна помощь. Мужчиной, которого увидела Черч, был перебежчик из российского ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль. На его плече лежала молодая девушка. «Рядом никого не было. Мимо проходили люди. Они оборачивались на них. Но шли дальше. Было похоже, что эти двое были очень сильно пьяны или приняли наркотики. Увидеть человека в таком неадекватном состоянии для Солсбери редкость. Я не знала, что делать», — вспоминает Черч.

«Я попыталась поймать взгляд мужчины, чтобы заговорить с ним. Думала спросить, как он и девушка себя чувствуют. Но он был не в себе. Я испугалась и отошла. Теперь переживаю из-за этого, — добавляет девушка. — Надо было, конечно, набраться смелости и попытаться помочь им». Полиция прибыла к месту происшествия около 16:15. К этому моменту оба человека на скамейке уже были без сознания. Очевидцы утверждают, что врачи вызвали для эвакуации одного из пострадавших вертолет, опасаясь за его жизнь. Второго увезла машина скорой помощи.

В местном отделении полиции заверили, что сейчас в Солсбери никакой угрозы здоровью людей нет. Но власти предпринимают дополнительные меры безопасности, поскольку история Скрипаля заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Тогда прежний офицер ФСБ был отравлен изотопом полония. Расследование выявило десятки мест в центре Лондона, получивших радиоактивное загрязнение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира