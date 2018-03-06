В американском штате Флорида Верхняя палата парламента одобрила законопроект, который направлен на предотвращение происшествий, подобных массовому расстрелу людей в школах, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что сенаторы проголосовали за повышение возрастного ценза с 18 лет до 21 года при покупке оружия штурмового образца.

Кроме этого, политики выступили за запрет торговли устройствами, которые повышают скорострельность полуавтоматического оружия.

По данным источника, законопроект позволяет ужесточить меры безопасности в школах через увеличения численности охраны. А также, втеперь многим преподователям разрешено носить при себе оружие.

Как сообщал svodka.net, в США под Белым домом собрались студенты и устроили "лежачий протест". Молодые люди требовали от президента США Дональда Трампа и Конгресса усиления контроля за оружием у граждан. Всего перед Белым домом на землю легли 17 студентом, именно такое количество преступник убил в школе во Флориде. Позднее глава правительства США Дональд Трамп заявил о подписании меморандума, который предлагает объявить вне закона полуавтоматическое оружие, в связи со стрельбой в школе в Паркленда, штат Флорида.

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