Сегодня такой аксессуар, как красная нить, можно увидеть у многих. Наверняка и вы задавались вопросом, для чего нужна такая ниточка.

И даже если вы уже знаете, что красная нить – это оберег, то сегодня мы расскажем еще много интересного о традиции повязывания ее на запястье, пишет со ссылкой на .

Красная нить на запястье: раскрываем секреты

Красная нить – с чего все началось

Существует много мнений откуда пошла мода на красную нить. Одно из них – это верования последователей Каббалы. Каббалисты верят, что красная нить очень сильный энергетический оберег. Они считают, что левая рука человека может проводить через себя весь негатив в наше тело и ауру. Но если провести специальный обряд, то можно защитить себя от этого. И обрести успех, достаток, счастье и здоровье. Таким обрядом считается завязывание красной нити на левое запястье человека. Каббалисты придерживаются мнения, что обязательно нужно, чтобы оберег был из натуральной шерсти и привезен из священного места. А также красную нить должны вам повязывать только те люди, которые точно желают вам добра – родственник, возлюбленный, друг или какой-то священный человек (священник, монах).

В индуистских храмах красную нить повязывают на запястья молодым девушкам. Это скорее только означает то, что на данную особу можно обратить внимание, как на будущую жену. Достоверных сведений на эту тему мы не нашли, но вероятно, что яркая красная нить индуистским девушкам нужна именно для привлечения внимания.

У славян и некоторых восточных народов красная нить на запястье означает оберег от сглаза и привлечения в свою жизнь финансового благополучия, счастья, везения. Поэтому такие нити с давних времен повязывали детям и взрослым.

Одной из тех, кто обратил всеобщее внимание на красную нить является Мадонна

Моду на красные нити в наше время вернули голливудские звезды. Одной из тех, кто обратил всеобщее внимание на этот оберег является Мадонна. Так как певица известная последовательница Каббалы – она поверила в силу такого символа, как красная нить. Во многих интервью артистка говорит, что именно этот оберег сделал ее жизнь успешной. И благодаря красной нити она обрела гармонию, душевное равновесие, уверенность в своих силах и начинаниях, а также успех и славу.

Как правильно завязать красную нить

Если вы решили повязать себе красную нить, то не нужно делать это самостоятельно, потому что тогда она не будет иметь никакой силы. Попросите это сделать вашего самого близкого человека, которому вы всецело доверяете и знаете, что он не желает вам зла.

Каждый из завязанных узлов символизирует количество духовных измерений, наполняющих жизнь человека

Красную нить нужно завязывать на 7 узлов. При завязывании каждого из узлов вы должны думать о том, что вы хотите привнести в свою жизнь и очень точно представлять себе, как она изменится после появления этого оберега на вашей руке. Также вам полезно будет знать, что каждый из завязанных узлов символизирует количество духовных измерений, наполняющих жизнь человека. А еще очень важно, чтобы красная нить была шерстяной и ее лучше купить, а не попросить у кого-то или взять из старого свитера. И не забудьте о том, что именно левая рука должна быть защищена таким оберегом.

Существует молитва, которую должен читать тот человек, который завязывает вам красную нить. Она называется молитва “Бен Портат”. Вот ее перевод на русский язык:

“Как рыбы на земле покрыты водой, и дурной глаз не имеет силы над ними, так не имеет дурной глаз силы над потомками Иосифа. Глаз, не позарившийся на то, что ему не принадлежит, не подвластен дурному глазу.”

Если вы завязываете красную нить с большой верой в то, что она вас защитит и поможет, то так оно и получится. А самое главное то, что человек, который носит такой оберег, должен и сам иметь чистые помыслы, быть добрым и честным.

Что значит если красная нить порвалась

Если ваш оберег потерялся, порвался, упал с руки или с ним еще что-то случилось – это очень хорошо! Считается, что если красная нить уже впитала в себя весь посильный ей негатив, то она рвется или теряется. Поэтому если и с вашим оберегом такое приключилось, то смело завязывайте новый, зная, что мимо вас прошла беда и негатив.

Что означают разноцветные нити на руке

Возможно, что вы видели на руках у других людей не только красные нити. Что же это значит?

Такие нити у славян назывались наузами. Шелковые, шерстяные, льняные нити считались самыми сильными в плане оберегов. А также считалось, что если совместить много разноцветных нитей, то эффект будет сильнее. Нить каждого отдельного цвета имеет свое значение:

Красная нить несет в себе для владельца энергию, страсть, напористость, оптимистичный настрой и огромную силу от сглаза.

Темно – бордовая – помогает налаживать связи. В наше время будет полезной для бизнесменов.

Алый цвет нити помогает владельцу в любви, страсти и романтичных отношениях. Один нюанс – все эти чувства означают только мимолетную страстную любовь и увлечения.

Розовая нить – если повязать ее вместе с алой, то у вас будет страстная, нежная, спокойная и легкая любовь, которая не подвержена ревностям и ссорам.

Оранжевая ниточка – нить солнца. Она означает благородство, слава, здоровое честолюбие, гармонию и общительность.

Желтая нить – для творческих людей. Она может помочь достигнуть успеха всем людям с творческими профессиями.

Зеленый цвет нити – означает силу природы. Такая нить дает человеку очищение, силу, освобождает помыслы от негатива, зависти и злости.

Синяя нить помогает сохранить свою индивидуальность, а также оберегает человека от тревог и страхов.

Фиолетовая нить – очень мощный оберег. Он поможет стремиться к высшим идеалам и достигать своих целей. А также очень развивает воображение.

Белая нить – это символ чистоты, искренности, смелости, мудрости.

Черная нить – этот оберег не имеет отрицательного значения. Такая нить подарит владельцу спокойствие, гармонию и уважение окружающих.

Когда вы решитесь повязать себе красную нить или любую другую, то помните – ваши помыслы должны быть чистыми. Если вы будете творить добро, то и вам оно вернется. Старайтесь всегда относиться к окружающим честно и справедливо, не завидуя и не желая зла. И только в таком случае ваш оберег сможет вам помочь обрести те качества, о которых вы мечтаете и изменить вашу жизнь!

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