Анастасия Вашукевич, известная общественности как Настя Рыбка, заявила, что имеет аудиозаписи с разговорами миллиардера Олега Дерипаски, на которых он рассказывает о вмешательстве в выборы президента США. Об этом она рассказала корреспонденту The New York Times.

По словам Насти Рыбки, у нее более 16 часов записей разговоров Дерипаски, которые могли бы пролить свет на вмешательство русских в американские выборы. Она пообещала предоставить эти записи, если США дадут ей политическое убежище.

— Если Америка предоставит мне убежище, я расскажу все, что знаю. Я боюсь вернуться в Россию. Могут произойти некоторые странные вещи , — заявила Рыбка.

— Они обсуждали выборы. У Дерипаски был план по поводу выборов, — сообщила Настя Рыбка, добавив, что у нее есть записи этих разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами.

Настя Рыбка заявила, что разговоры велись на английском языке в августе 2016 года. При этом не сказала о содержании разговоров.

При этом в УНИАН вспомнили, что 8 февраля российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что в августе 2016 года заместитель председателя правительства России Сергей Приходько провел несколько дней на яхте олигарха Олега Дерипаски у берегов Норвегии вместе с «девушками из эскорт-агентств». По его данным, это стало известно из Instagram и книжки одной из этих девушек, которая называет себя Настя Рыбка.

Навальный заявил, что считает «взяткой» то, что Дерипаска «катает на собственной яхте чиновника высшего ранга». Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального «провокацией».

При этом представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и что он будет защищать свои честь и достоинство, в том числе в суде. После публикации расследования Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) за размещение в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров.

26 февраля Вашукевич и ее приятеля Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде за незаконное проведение «секс-тренинга». Позже их отпустили под залог, но сразу арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, которые якобы заявили, что ее «очень хотят видеть в Москве».

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