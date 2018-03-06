На дорогах Киева во вторник гололедица, предупреждают в КГГА

Во вторник, 6 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура днем около 0°С, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу и во время гололеда рекомендует придерживаться советов", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

Так, водителям советуют придерживаться скоростного режима, дистанции, отказываться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям. Кроме этого, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений автолюбителям рекомендуется снижать скорость до минимума. Также им советуют не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари, а также при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам же в Управлении по вопросам ЧС КГГА рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении в случае образования гололедицы, а именно: ходить не спеша, ноги немного расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву.

"Не держите руки в карманах - это увеличивает риск не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга; при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее настоящий шанс удержаться на ногах; если падения не избежать, напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться (удар, направленный на вас, уменьшит силу); будьте внимательны на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз; обходите металлические крышки люков - обычно они покрыты льдом", - добавили в КГГА.

Вместе с тем, информируют в КГГА, 7 и 8 марта в столице будет облачно с прояснениями. 8 марта кое-где небольшие осадки. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла; 8 марта ночью около 0°, днем 2-4 ° тепла.

9 и 10 марта небольшой мокрый снег, днём 10 марта с дождем. Температура ночью 2-4° мороза; днем 9 марта около 0°, 10 марта 2-4° тепла.