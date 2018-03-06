|Полиция: В Бердичеве в квартире обнаружены 8 тел, среди которых двое детей
|06.03.2018 10:31
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В городе Бердичев Житомирской области в одной из квартир были обнаружены 8 тел, между которых двое маленьких детей.
svodka.net/
Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, информирует svodka.net.
«По собранной полицейскими на месте происшествия информации причиной их смерти предположительно стало отравление угарным газом. Начато уголовное производство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанному факту начато уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.
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