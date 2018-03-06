|Скандальні українські співачки з"явились на російській премії ЖАРА MUSIC AWARDS (ФОТО)
|06.03.2018 10:34
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Ані Лорак, Віра Брежнєва, Світлана Лобода та Настя Каменських - скандально відомі українські співачки-гастролерки днями з'явилися на церемонії нагородження премією ЖАРА MUSIC AWARDS, яка відбулася у Москві.
Ані Лорак отримала перемогу в номінації "Співачка року", а от Світлана Лобода отримала нагороду "Пісня року". За версією музичного каналу "Жара" кращим хітом 2017 року стала її композиція "Случайная".
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