Погода, Новости, загрузка...
Скандальні українські співачки з"явились на російській премії ЖАРА MUSIC AWARDS (ФОТО)
06.03.2018 10:34
934383.jpg (28.12 Kb)

Ані Лорак, Віра Брежнєва, Світлана Лобода та Настя Каменських - скандально відомі українські співачки-гастролерки днями з'явилися на церемонії нагородження премією ЖАРА MUSIC AWARDS, яка відбулася у Москві.

Ані Лорак отримала перемогу в номінації "Співачка року", а от Світлана Лобода отримала нагороду "Пісня року". За версією музичного каналу "Жара" кращим хітом 2017 року стала її композиція "Случайная".

934383_2122779.jpg (43.13 Kb)934383_2122780.jpg (47.18 Kb)934383_2122781.jpg (53.66 Kb)934383_2122782.jpg (69.98 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить