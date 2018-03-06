Украинский активист, экс-боец батальона "Артемовск" Виталий Овчаренко опубликовал знаковые фотографии Донецка, сделанную ровно 4 года назад - в марте, 2014.

Снимки он опубликовал в своем Twitter-аккаунте, передает со ссылкой на .

Виталий продемонстрировал фото с акции протеста, состоявшейся в Донецке во времена Майдана. Мероприятие проходило под украиснкими флагами и лозунгами "Донбасс - это Украина".

"4 года назад в Донецке на митинге именно у Собора казалось, что все будет хорошо и до каких-то негативных сценариев не дойдет. Тогда 4,5 и 13 марта 2014, дончане собирались под желто-синими флагами чтобы сказать что "Донбасс - это Украина". Но было уже поздно", - написал Овчаренко.

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