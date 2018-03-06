|Полиция обнародовала фото с места жуткой трагедии в Бердичеве, унесшей жизни 9 человек
|06.03.2018 10:38
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Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.
«По собранной полицейскими на месте происшествия информации причиной их смерти предположительно стало отравление угарным газом. Начато уголовное производство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанному факту начато уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент подробности происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.
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