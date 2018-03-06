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56-летняя жена Эммануила Виторгана родила дочь сама
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06.03.2018 10:39
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78-летний российский актер Эммануил Виторган стал отцом. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке У Виторгана
произошло пополнение в семье Фото: Эммануил Виторган / Facebook О
том, что она родила ребенка сама, женщина рассказала в комментарии
"Комсомольской правде".Подруга Млодик, певица и жена композитора
Александра Морозова, Марина Парусникова рассказала, что Эммануил
Виторган плакал в момент рождения дочери и "фактически
присутствовал при родах". Об этом она рассказала "Комсомольской
правде".Девочка, котору пара назвала Этель, родилась 26 февраля.До
того как Собчак родила первенца,
Эммануил Виторган заявил, что у его сына, актера Максима
Виторгана, и невестки, телеведущей Ксении Собчак, нет времени на
рождение детей, и сказал, что скорее ребенок появится у него.С
первой женой Тамарой Румянцевой Виторган расстался в 1970 году.
Вторая жена актера, его коллега Алла Балтер, умерла в 2000 году от
рака.От первой жены у Виторгана есть дочь Ксения. Максим
Виторган – его сын от второго брака.
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