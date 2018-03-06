78-летний российский актер Эммануил Виторган стал отцом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Виторгана произошло пополнение в семье Фото: Эммануил Виторган / Facebook О том, что она родила ребенка сама, женщина рассказала в комментарии "Комсомольской правде".Подруга Млодик, певица и жена композитора Александра Морозова, Марина Парусникова рассказала, что Эммануил Виторган плакал в момент рождения дочери и "фактически присутствовал при родах". Об этом она рассказала "Комсомольской правде".Девочка, котору пара назвала Этель, родилась 26 февраля.До того как Собчак родила первенца, Эммануил Виторган заявил, что у его сына, актера Максима Виторгана, и невестки, телеведущей Ксении Собчак, нет времени на рождение детей, и сказал, что скорее ребенок появится у него.С первой женой Тамарой Румянцевой Виторган расстался в 1970 году. Вторая жена актера, его коллега Алла Балтер, умерла в 2000 году от рака.От первой жены у Виторгана есть дочь Ксения. Максим Виторган – его сын от второго брака. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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