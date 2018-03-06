Минские соглашения предусматривают ликвидацию «Л-ДНР», — Волкер



Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск террористических «республик» на Донбассе. Об этом в своем Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, передает агентство УНИАН. «Целью Минских соглашений (подписанных главарями так называемых «ЛНР» и «ДНР») является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнять Минские соглашения», – подчеркнул Волкер. Отметим, что 3 марта Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не отвечают Конституции Украины Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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