|Минские соглашения предусматривают ликвидацию «Л-ДНР», — Волкер
|06.03.2018 10:45
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Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск террористических «республик» на Донбассе.
Об этом в своем Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, передает агентство УНИАН.
«Целью Минских соглашений (подписанных главарями так называемых «ЛНР» и «ДНР») является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнять Минские соглашения», – подчеркнул Волкер.
Отметим, что 3 марта Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не отвечают Конституции Украины