Народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный прогнозирует, что законопроект о создании антикоррупционного суда может быть проголосован во втором чтении и в целом до конца текущей сессии, а суд как институт создадут еще в этом году.

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Об этом он рассказал в интервью сайту 112.ua.

«Мы уже создали НАБУ, САП, НАЗК и заключительным этапом выстраивания сети антикоррупционных органов было бы создание Антикоррупционного суда. Это нужное решение для нашего государства и этого требуют от нас западные партнеры. Уверен, что вскоре парламент примет этот законопроект в целом и группа «УДАР» будет поддерживать такое решение», — отметил Артур Палатный.

При этом народный депутат отметил, что ко второму чтению проект закона следует серьезно доработать, чтобы процесс создания Антикоррупционного суда не противоречил украинскому законодательству.

«Ко второму чтению законопроект будет доработан, но наверное не в том виде, в котором его хотят видеть наши западные партнеры. Они настаивают, чтобы выбор судей был непосредственно подконтролен западным международным экспертам. Однако мы считаем, что Украина — это суверенная страна, и было бы неправильно, если бы судей выбирало исключительно международное общество. Это противоречит нашей Конституции, и мы не можем голосовать за законопроект в такой редакции. Во втором чтении, я думаю, он будет принят до конца текущей сессии. Я также не исключаю, что к 2019 году Антикоррупционный суд будет создан как институт. Важно, чтобы антикоррупционные органы работали в рамках закона», — отметил Палатный.

Источник: 112.ua

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